Пьяная ДТП под Киевом: авто влетело в отбойник
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Под Киевом на Житомирской трассе произошло пьяное ДТП. Нетрезвый водитель Ford влетел в отбойник, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Пьяное ДТП под Киевом: агрессивный нетрезвый водитель Ford влетел в отбойник", - говорится в сообщении.
ДТП произошло 22 марта примерно в 23:55 возле ресторана "Краков" на Житомирской трассе под Киевом.
По предварительным данным водитель Ford, который ехал в направлении Киева, не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. При общении с сотрудниками полиции виновник ДТП был агрессивным и имел признаки алкогольного опьянения.