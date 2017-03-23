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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132594 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121500 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106910 просмотра

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Пьяная ДТП под Киевом: авто влетело в отбойник

Пьяная ДТП под Киевом: авто влетело в отбойник

Киев • УНН

 • 16881 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Под Киевом на Житомирской трассе произошло пьяное ДТП. Нетрезвый водитель Ford влетел в отбойник, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Пьяное ДТП под Киевом: агрессивный нетрезвый водитель Ford влетел в отбойник", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 22 марта примерно в 23:55 возле ресторана "Краков" на Житомирской трассе под Киевом.

По предварительным данным водитель Ford, который ехал в направлении Киева, не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. При общении с сотрудниками полиции виновник ДТП был агрессивным и имел признаки алкогольного опьянения.

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