Пьяная ДТП под Киевом: авто влетело в отбойник

"Пьяное ДТП под Киевом: агрессивный нетрезвый водитель Ford влетел в отбойник", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 22 марта примерно в 23:55 возле ресторана "Краков" на Житомирской трассе под Киевом.

По предварительным данным водитель Ford, который ехал в направлении Киева, не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. При общении с сотрудниками полиции виновник ДТП был агрессивным и имел признаки алкогольного опьянения.