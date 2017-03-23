П'яна ДТП під Києвом: авто влетіло у відбійник

“П’яне ДТП під Києвом: агресивний нетверезий водій Ford влетів у відбійник”, — йдеться в повідомленні.

ДТП сталася 22 березня приблизно о 23:55 біля ресторану “Краків” на Житомирській трасі під Києвом.

За попередніми даними водій Ford, який їхав у напрямку Києва, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник. При спілкуванні з співробітниками поліції винуватець ДТП був агресивним і мав ознаки алкогольного сп’яніння.