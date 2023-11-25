ПВО Украины сбила 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом

Арахамия о проблеме ротации в армии: делают вид, что завтра война закончится

Давид Арахамия отметил необходимость решения проблемы отсутствия ротации для 250 000 украинских фронтовиков, которые воюют без помощи, поскольку, по его мнению, они не могут вести боевые действия в течение двух лет непрерывно.