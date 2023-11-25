ПВО Украины сбила 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что 25 ноября 2023 года они уничтожили 71 из 75 запущенных врагом БПЛА типа "шахед", которые в основном нацеливались на Киев. Средства противовоздушной обороны работали по меньшей мере в шести областях.
Ночью 25 ноября 2023 года противник выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа типа "Shahed". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает УНН.
Всего зафиксировано пуски около 75 "шахедов" с двух направлений - Приморско-Ахтарск рф и района Курской области рф. Основное направление удара - город Киев.
Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл.
К отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 71 ударный БпЛА "Shahed-131/136". Подавляющее большинство большинство - на Киевщине!
Также на Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей 25.11.2023, 09:33 • 0 просмотров
ПВО Украины сбила 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что 25 ноября 2023 года они уничтожили 71 из 75 запущенных врагом БПЛА типа "шахед", которые в основном нацеливались на Киев. Средства противовоздушной обороны работали по меньшей мере в шести областях.
Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей
Более 60 воздушных целей было уничтожено во время массированной воздушной атаки на Киев, самой масштабной с начала полномасштабной войны.
Зеленский назвал атаку российских беспилотников в День памяти жертв Голодомора целенаправленным террором
Президент Украины Зеленский назвал массированную атаку беспилотников накануне Дня памяти жертв Голодомора-геноцида "целенаправленным террором". Большинство беспилотников были сбиты.
Украинские военные уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне
Во время воздушной атаки украинские войска уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне, причем группы противовоздушной обороны использовали различные виды вооружения для сбивания БПЛА.
В Украине ожидаются дожди, метели и гололедица с понижением температуры до -9°C
Украину ожидает непогода с дождями, метелями и гололедом на дорогах; температура может опуститься до -9°C. Украинский гидрометцентр прогнозирует сильный снег и порывы ветра до 30 м/с в некоторых регионах.
Крупнейшая с начала войны атака беспилотников на Киев привела к разрушениям в городе: в КГВА сообщили о последствиях
Вражеские беспилотники атаковали Киев в День памяти жертв Голодомора, осуществив самую массовую атаку с начала войны.
Данилов заявил, что Украина вскоре получит дополнительные противовоздушные средства
Секретарь СНБО заявил, что в ближайшее время будут поставлены дополнительные противовоздушные средства поражения от ракет именно для того, чтобы Украина, прежде всего, сохраняла свою инфраструктуру.
Украинские войска уничтожили 860 российских солдат за последние сутки
За прошедшие сутки украинские войска уничтожили 860 оккупантов, в результате чего общие военные потери россии с начала вторжения составили 323 760 человек.
Арахамия о проблеме ротации в армии: делают вид, что завтра война закончится
Давид Арахамия отметил необходимость решения проблемы отсутствия ротации для 250 000 украинских фронтовиков, которые воюют без помощи, поскольку, по его мнению, они не могут вести боевые действия в течение двух лет непрерывно.
Атака беспилотников обесточила 77 жилых домов и 120 учреждений в Киеве
В Киеве произошло обесточивание 77 жилых домов и 120 учреждений из-за масштабной атаки беспилотника, который повредил воздушную линию электропередач. Сейчас продолжаются восстановительные работы.