Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей
Киев • УНН
Более 60 воздушных целей было уничтожено во время массированной воздушной атаки на Киев, самой масштабной с начала полномасштабной войны.
В ночь на 25 ноября враг нанес по Киеву самый массовый удар с начала полномасштабной войны. Более шести десятков воздушных целей было поражено в небе над столицей, сообщили в КГВА, пишет УНН.
Детали
По уточненным данным КГВА, во время самой массированной воздушной атаки БпЛА по Киеву силами и средствами ПВО было поражено более шести десятков воздушных целей!
Напомним
Сегодняшние атака вражеских дронов стала самой массовой с начала полномасштабной войны.
Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей
Более 60 воздушных целей было уничтожено во время массированной воздушной атаки на Киев, самой масштабной с начала полномасштабной войны.
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