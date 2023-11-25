Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей

В ночь на 25 ноября враг нанес по Киеву самый массовый удар с начала полномасштабной войны. Более шести десятков воздушных целей было поражено в небе над столицей, сообщили в КГВА, пишет УНН.

Детали

По уточненным данным КГВА, во время самой массированной воздушной атаки БпЛА по Киеву силами и средствами ПВО было поражено более шести десятков воздушных целей!

Напомним

Сегодняшние атака вражеских дронов стала самой массовой с начала полномасштабной войны.