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ПВО Украины сбила 71 из 145 российских дронов во время массированной атаки

ПВО Украины сбила 71 из 145 российских дронов во время массированной атаки

Киев  •  УНН

 • 882 просмотра

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В ночь на 25 ноября россия атаковала Украину 145 дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 71 беспилотник в 14 областях, еще 71 потерян из-за РЭБ.

Силы противовоздушной обороны сбили 71 из 145 российских беспилотников, запущенных по Украине вечером воскресенья и в ночь на 25 ноября, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

По данным ПС ВСУ, в ночь на 25 ноября (с 18:30 24 ноября) оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Курск, Миллерово, приморско-ахтарск - рф., ВОТ Крыма.

Всего за этот радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БПЛА.

По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях. 71 БПЛА - локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси

- говорится в сообщении Воздушных сил.

Также, как рассказали в ВС ВСУ, в течение дня (за прошедшие сутки) 24 ноября с 10:00 по 17:30 враг нанес повторный удар беспилотниками различных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. »

Дополнение

В Воздушных силах указали, что поскольку противник постоянно меняет тактику применения ударных беспилотников, формат подачи информации о результатах боевой работы ПВО может меняться. Ведь раньше атаки «шахедов» осуществлялись только в ночное время - в темное время суток. Сейчас противник применяет ударные БпЛА и в течение дня.

рф с вечера атаковала около 150 БПЛА более 10 областей Украины: Зеленский показал последствия25 нояб. 2024, 09:21 • 2687 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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