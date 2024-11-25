ПВО Украины сбила 71 из 145 российских дронов во время массированной атаки
Киев • УНН
В ночь на 25 ноября россия атаковала Украину 145 дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 71 беспилотник в 14 областях, еще 71 потерян из-за РЭБ.
Силы противовоздушной обороны сбили 71 из 145 российских беспилотников, запущенных по Украине вечером воскресенья и в ночь на 25 ноября, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
По данным ПС ВСУ, в ночь на 25 ноября (с 18:30 24 ноября) оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Курск, Миллерово, приморско-ахтарск - рф., ВОТ Крыма.
Всего за этот радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БПЛА.
По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях. 71 БПЛА - локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси
Также, как рассказали в ВС ВСУ, в течение дня (за прошедшие сутки) 24 ноября с 10:00 по 17:30 враг нанес повторный удар беспилотниками различных типов, управляемыми авиабомбами и управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. »
Дополнение
В Воздушных силах указали, что поскольку противник постоянно меняет тактику применения ударных беспилотников, формат подачи информации о результатах боевой работы ПВО может меняться. Ведь раньше атаки «шахедов» осуществлялись только в ночное время - в темное время суток. Сейчас противник применяет ударные БпЛА и в течение дня.
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