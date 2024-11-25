ПВО Украины сбила 71 из 145 российских дронов во время массированной атаки

Силы противовоздушной обороны сбили 71 из 145 российских беспилотников, запущенных по Украине вечером воскресенья и в ночь на 25 ноября, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

По данным ПС ВСУ, в ночь на 25 ноября (с 18:30 24 ноября) оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Курск, Миллерово, приморско-ахтарск - рф., ВОТ Крыма.

Всего за этот радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БПЛА.

По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотник в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях. 71 БПЛА - локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси