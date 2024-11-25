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рф с вечера атаковала около 150 БПЛА более 10 областей Украины: Зеленский показал последствия

рф с вечера атаковала около 150 БПЛА более 10 областей Украины: Зеленский показал последствия

Киев  •  УНН

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россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами по более чем 10 областям Украины. В результате обстрелов пострадали 19 человек в Харькове, ранен ребенок в Запорожье и повреждена инфраструктура из-за атаки на Одессу.

Армия рф с вечера воскресенья, 24 ноября, применила около 150 ударных дронов, авиабомбы и ракеты против более 10 областей Украины. Есть повреждения из-за удара по Одессе, в Запорожье ранен ребенок, а в Харькове - уже 19 человек, рассказал Президент Владимир Зеленский. В своем Telegram он показал последствия вражеских атак, передает УНН

Оккупанты атакуют регионы Украины. Сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара в Харькове. На данный момент известно о 19 пострадавших людях. Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты есть повреждения. И это только одни сутки российского террора против Украины

- написал Зеленский.

В целом, по словам Президента, россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе.

россияне нанесли ракетный удар по центру Одессы, есть пострадавшие - ОВА25 нояб. 2024, 08:49 • 4842 просмотра

"Эти удары россии по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа оккупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решимостью, которая должна быть непоколебимой", - подчеркнул Президент.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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