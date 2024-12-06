ПВО Украины сбила 32 из 53 российских дронов: где происходили атаки
Киев • УНН
В ночь на 6 декабря россия атаковала Украину 53 дронами "Shahed" и другими БпЛА из района Орла. Силы ПВО уничтожили 32 дрона в шести областях, 16 потеряно, 2 полетели в беларусь.
Силы противовоздушной обороны сбили 32 из 53 беспилотников выпущенных армией рф по Украине в ночь на 6 декабря, сообщили в пятницу воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 декабря (с 20.00 5 декабря) противник атаковал Украину 53-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (район пусков: Орел – рф).
По состоянию на 07.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 вражеских БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях
Отмечается, что еще 16 беспилотников локально потеряны, 2 — вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.
Дополнение
Ночью силы обороны уничтожили более десятка российских БпЛА, угрожавших Киеву.
В Голосеевском районе Киева на проезжей части обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА. По информации Виталия Кличко, возгораний и пострадавших нет.