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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО Украины сбила 32 из 53 российских дронов: где происходили атаки

ПВО Украины сбила 32 из 53 российских дронов: где происходили атаки

Киев  •  УНН

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В ночь на 6 декабря россия атаковала Украину 53 дронами "Shahed" и другими БпЛА из района Орла. Силы ПВО уничтожили 32 дрона в шести областях, 16 потеряно, 2 полетели в беларусь.

Силы противовоздушной обороны сбили 32 из 53 беспилотников выпущенных армией рф по Украине в ночь на 6 декабря, сообщили в пятницу воздушные силы ВСУ, передает УНН

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 декабря (с 20.00 5 декабря) противник атаковал Украину 53-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (район пусков: Орел – рф).

По состоянию на 07.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 вражеских БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях

- рассказали в ПС ВСУ.

Отмечается, что еще 16 беспилотников локально потеряны, 2 — вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Дополнение

Ночью силы обороны уничтожили более десятка российских БпЛА, угрожавших Киеву.

В Голосеевском районе Киева на проезжей части обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА. По информации Виталия Кличко, возгораний и пострадавших нет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиев
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vitalii-klychkoВиталий Кличко
ukrainaУкраина