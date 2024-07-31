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"Мужские" профессии набирают актуальность среди женщин: какие направления самые популярные
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Вместо политических спекуляций должен быть выбор громады - депутат Броварского горсовета о ситуации с возможным переименованием города
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Микропечать, тактильные элементы, защитная лента: в КНИИСЭ напомнили о защитных элементах денежных купюр с помощью которых можно отличить фальшивые банкноты
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Украинцы против повышения налогов и советуют власти бороться с коррупцией для наполнения бюджета - опрос (видео)
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Потерпевшей по делу в отношении директора юрдепартамента НБУ Зимы придется через суд требовать проведения следственных действий - юрист
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У НБУ сейчас нет преград для того, чтобы смягчить запрет на конвертирование валютных кредитов в гривны - эксперт
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"Потеря яхты медведчука и не только": правоохранители должны открыть дело и проверить, чем занимается АРМА - эксперт
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Заставит бизнес уходить в тень. Чем опасна правительственная инициатива повышения налогов
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Сложно это назвать приоритетным делом для страны, которая воюет - нардеп об инициативе некоторых коллег переименовать Бровары в Бровари
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