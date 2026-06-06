ПВО перехватила более 7500 целей за месяц, эффективность превысила 90% - Минобороны
Киев • УНН
В мае 2026 года украинская ПВО сбила 7 588 воздушных целей с эффективностью 90,75%. Минобороны подчеркивает потребность в ракетах PAC-3 для Patriot.
В мае 2026 года украинская противовоздушная оборона перехватила 7 588 из более чем 8 300 средств воздушного нападения, примененных противником. Общий процент сбития достиг 90,75%. Об этом сообщает Минобороны, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что несмотря на рекордную интенсивность атак, эффективность защиты неба продолжает расти.
Даже под рекордным давлением ПВО продолжает защищать население и критическую инфраструктуру. Каждая сбитая ракета и дрон – это сохраненные жизни гражданских, меньшие разрушения и мощный удар по планам врага
В то же время в Минобороны подчеркивают, что в условиях рекордных нагрузок критически необходимы ракеты, способные сбивать баллистику.
Поэтому Украина рассчитывает на поддержку партнеров в закупке ракет PAC-3 к системам ПВО Patriot, которые способны перехватывать баллистику
Напомним
Сооснователь и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что при условии отсутствия препятствий, украинский аналог Patriot уже до конца года может осуществить первые перехваты российской баллистики.
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