ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Агрессия рф против Украины имеет глобальные последствия - Ермак

Агрессия рф против Украины имеет глобальные последствия - Ермак

  •  93680 просмотра
Сибига обсудил с главой МИД Норвегии пути укрепления долгосрочной помощи и расширения оборонного сотрудничества

Сибига обсудил с главой МИД Норвегии пути укрепления долгосрочной помощи и расширения оборонного сотрудничества

  •  90336 просмотра
Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

  •  100353 просмотра
Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР

Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР

  •  42576 просмотра
Оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара - DeepState

Оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара - DeepState

  •  62881 просмотра
публикации
Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
Эксклюзив

  •  39700 просмотра
Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  116128 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  119022 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  124449 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  120879 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

  •  52398 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  126459 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  112891 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  119161 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  121047 просмотра
Актуальное
ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены

ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 04:43  •  22759 просмотра

Read in English

Ночью Киев подвергся очередной атаке вражеских дронов. Благодаря эффективной работе противовоздушной обороны все беспилотники были уничтожены, предварительно без разрушений и пострадавших в городе.

С начала сентября противник продолжает активные воздушные атаки по Украине, в частности по Киеву. Следовательно, сегодня ночью столица снова оказалась под угрозой атаки дронов. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По информации, воздушную тревогу объявили в 04:00, и она продолжалась почти два часа. Вражеские беспилотники заходили с разных направлений и группами. Однако благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны все вражеские дроны были уничтожены.

Предварительно сообщается, что в Киеве нет разрушений или пострадавших.

ППО продовжує відбивати атаку дронів у передмісті Києва10 сентября 2024, 02:53 • 34467 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев
Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
  •  39937 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Эксклюзив
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
  •  124474 просмотра

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Эксклюзив
В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году
  •  103539 просмотра

В МИД сообщили, сколько украинцев погибло за границей в прошлом году и в этом году

Эксклюзив
Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября
  •  105912 просмотра

Будьте осторожны в принятии важных решений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 сентября

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 16:59  •  124904 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 15:24  •  119194 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
7 сентября 2024, 12:48  •  116490 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
7 сентября 2024, 12:23  •  99600 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
7 сентября 2024, 10:33  •  87363 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
7 сентября 2024, 08:58  •  70635 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Популярные

Оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара - DeepState

Оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара - DeepState

  •  62881 просмотра
Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР

Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР

  •  42576 просмотра
Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

  •  100353 просмотра
Сибига обсудил с главой МИД Норвегии пути укрепления долгосрочной помощи и расширения оборонного сотрудничества

Сибига обсудил с главой МИД Норвегии пути укрепления долгосрочной помощи и расширения оборонного сотрудничества

  •  90336 просмотра
Агрессия рф против Украины имеет глобальные последствия - Ермак

Агрессия рф против Украины имеет глобальные последствия - Ермак

  •  93680 просмотра

Публикации

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
Эксклюзив

  •  39700 просмотра
Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

  •  116128 просмотра
Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

Фейк, который живет годами: кто запустил дезинформацию о владельце "Гулливера" Полищуке и как это стало "фактом"

  •  119022 просмотра
Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)

Контроль за коммунальщиками, диалог с бизнесом: мэр Броваров о проблемах громады и непростых решениях (видео)
Эксклюзив

  •  124449 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

ВАКС снял электронный браслет с еще одного фигуранта дела экс-министра Сольского

  •  120879 просмотра

Война

Атака БПЛА в Черкасской области: есть попадания и пострадавшие

Атака БПЛА в Черкасской области: есть попадания и пострадавшие

  •  1898 просмотра
Над Украиной ночью сбили 38 "шахедов", враг атаковал "Искандером" и Х-31П

Над Украиной ночью сбили 38 "шахедов", враг атаковал "Искандером" и Х-31П

  •  3240 просмотра
На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

  •  11140 просмотра
В Херсонской области враг попал в медучреждение и детсад, 5 раненых

В Херсонской области враг попал в медучреждение и детсад, 5 раненых

  •  13270 просмотра
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены здания

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены здания

  •  21401 просмотра

политика

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

  •  11140 просмотра
Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине - Reuters

Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине - Reuters

  •  37808 просмотра
Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа

Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа

  •  36407 просмотра
Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР

Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР

  •  42759 просмотра
Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

  •  100373 просмотра

Война

Атака БПЛА в Черкасской области: есть попадания и пострадавшие

Атака БПЛА в Черкасской области: есть попадания и пострадавшие

  •  1898 просмотра
Над Украиной ночью сбили 38 "шахедов", враг атаковал "Искандером" и Х-31П

Над Украиной ночью сбили 38 "шахедов", враг атаковал "Искандером" и Х-31П

  •  3240 просмотра
На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

  •  11140 просмотра
В Херсонской области враг попал в медучреждение и детсад, 5 раненых

В Херсонской области враг попал в медучреждение и детсад, 5 раненых

  •  13270 просмотра
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены здания

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: повреждены здания

  •  21401 просмотра

политика

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

  •  11140 просмотра
Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине - Reuters

Администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине - Reuters

  •  37808 просмотра
Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа

Экс-начальнику отдела образования на Сумщине объявлено подозрение: злоупотребление служебным положением при закупке газа

  •  36407 просмотра
Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР

Ким Чен Ын объявил о расширении ядерной программы КНДР

  •  42759 просмотра
Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

Андрей Сибига обсудил с главой МИД Бельгии вопросы поддержки для Украины

  •  100373 просмотра

Новости Бизнеса

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

  •  30334 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

  •  29288 просмотра
25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

25+ лидеров поделятся стратегиями женской реализации на SHE Congress 2024

  •  32509 просмотра

Экономика

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется

  •  3505 просмотра
Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg

  •  40854 просмотра
Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света

Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света

  •  29596 просмотра
Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США

  •  31232 просмотра
Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

Европа нуждается в "беспрецедентном" инвестиционном всплеске - отчет Центробанка ЕС

  •  25630 просмотра

Киев

Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  6202 просмотра
ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены

ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены

  •  22972 просмотра
ПВО продолжает отражать атаку дронов в пригороде Киева

ПВО продолжает отражать атаку дронов в пригороде Киева

  •  34653 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

В Киеве объявлена воздушная тревога, работает ПВО

  •  31091 просмотра
В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

  •  24847 просмотра