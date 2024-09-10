ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены

С начала сентября противник продолжает активные воздушные атаки по Украине, в частности по Киеву. Следовательно, сегодня ночью столица снова оказалась под угрозой атаки дронов. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По информации, воздушную тревогу объявили в 04:00, и она продолжалась почти два часа. Вражеские беспилотники заходили с разных направлений и группами. Однако благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны все вражеские дроны были уничтожены.

Предварительно сообщается, что в Киеве нет разрушений или пострадавших.

ППО продовжує відбивати атаку дронів у передмісті Києва