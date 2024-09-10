ППО відбила нічну атаку дронів по столиці: всі ворожі безпілотники знищено

Від початку вересня Противник продовжує активні повітряні атаки по Україні, зокрема по Києву. Відтак, сьогодні вночі столиця знову опинилася під загрозою атаки дронів. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

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За інформацією, повітряну тривогу оголосили о 04:00, і вона тривала майже дві години. Ворожі безпілотники заходили з різних напрямків та групами. Однак завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони всі ворожі дрони були знищені.

Попередньо повідомляється, що в Києві немає руйнувань чи постраждалих.

ППО продовжує відбивати атаку дронів у передмісті Києва