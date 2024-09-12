ПВО Киева уничтожила все российские дроны в ночной атаке 12 сентября

В ночь на 12 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили все российские ударные беспилотники, которые были запущены в сторону Киева. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram, передает УНН.

Детали

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что этой ночью российские захватчики уже в седьмой раз за сентябрь атаковали столицу. Враг снова использовал ударные беспилотники, предварительно типа Shahed.

«В течение ночи также объявлялась угроза применения баллистических ракет, но обошлось без ударов по Киеву. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно длилась около 2 часов», - сообщил Попко.

По его словам, первые группы дронов были запущены врагом еще до полуночи, но в течение ночи количество беспилотников постоянно росло. Дроны атаковали Киев несколько раз с разных направлений, преимущественно по одному.

Ни один из них не достиг столицы - все были сбиты силами ПВО на подступах к городу. Тип и количество примененного врагом вооружения будут указаны в отчетах Воздушных сил.

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