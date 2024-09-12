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ППО Києва знищила всі російські дрони в нічній атаці 12 вересня

ППО Києва знищила всі російські дрони в нічній атаці 12 вересня

Київ • УНН

 • 29232 перегляди

Сили ППО збили всі російські ударні безпілотники, запущені в бік Києва вночі 12 вересня. Це вже сьома атака на столицю за вересень, повітряна тривога тривала близько 2 годин.

У ніч на 12 вересня сили протиповітряної оборони знищили всі російські ударні безпілотники, які були запущені в бік Києва. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram, передає УНН.

Деталі

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що цієї ночі російські загарбники вже в сьомий раз за вересень атакували столицю. Ворог знову використав ударні безпілотники, попередньо типу Shahed.

"Протягом ночі також оголошувалася загроза застосування балістичних ракет, але обійшлося без ударів по Києву. Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько 2 годин", — повідомив Попко.

За його словами, перші групи дронів були запущені ворогом ще до опівночі, але протягом ночі кількість безпілотників постійно зростала. Дрони атакували Київ кілька разів з різних напрямків, переважно по одному.

Жоден з них не досяг столиці — всі були збиті силами ППО на підступах до міста. Тип та кількість застосованого ворогом озброєння будуть вказані у звітах Повітряних сил.

ППО Києва знищила понад 20 ракет та безпілотник, двоє поранених02.09.24, 06:57 • 38239 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКиїв

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