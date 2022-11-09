"ПВК Вагнер" преувеличивает свои успехи в войне против Украины, присвоив себе массу завоеваний - ISW

Детали

7 ноября российские источники заявили, что группа "вагнеровцев" и войска "Шестого казачьего полка ЛНР" прорвали украинские линии обороны в Белогоровке (Луганская область). Однако уже 8 ноября российские военные блоггеры стали писать, что формирования "ЛНР" к этим действиям отношения не имели, и успеха добились исключительно войска "ПВК Вагнера".

Ранее ISW уже сообщал, что "вагнеровцы" называют исключительно своей заслугой некоторое продвижение российских войск под Бахмутом – и это делается, "чтобы доказать свою репутацию любимой ударной силы Кремля". При этом они не являлись единственными, кто действовал в этом районе.

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Сообщили о подозрении жителю Харьковской области, который стал наемником “ПИК Вагнер” и воевал за Россию на временно оккупированных территориях.