"ПВК Вагнер" перебільшує свої успіхи у війні проти України , присвоївши собі масу “завоювань” — ISW

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7 листопада російські джерела заявили, що група "вагнерівців" та війська "Шостого козачого полку ЛНР" прорвали українські лінії оборони у Білогорівці (Луганська область). Проте вже 8 листопада російські військові блогери стали писати, що формування "ЛНР" до цих дій стосунку не мали, і успіху досягли виключно війська "ПВК Вагнера".

Раніше ISW вже повідомляв, що "вагнерівці" називають виключно своєю заслугою деяке просування російських військ під Бахмутом - і це робиться, "щоб довести свою репутацію улюбленої ударної сили Кремля". При цьому вони не були єдиними, хто діяв у цьому районі.

Додамо

Повідомили про підозру жителю Харківської області, який став найманцем “ПВК Вагнер” і воював за росію на тимчасово окупованих територіях.