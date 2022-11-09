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"ПВК Вагнер" перебільшує свої успіхи у війні проти України , присвоївши собі масу “завоювань” — ISW

"ПВК Вагнер" перебільшує свої успіхи у війні проти України , присвоївши собі масу “завоювань” — ISW

Київ • УНН

 • 439615 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сили "ПВК Вагнера" ​​продовжують перебільшувати свої успіхи у завоюванні території Донбасу, намагаючись таким чином вигідно відрізнити себе від звичайних формувань російської армії та самопроголошених республік.

Про це повідомляє американський інститут ведення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

7 листопада російські джерела заявили, що група "вагнерівців" та війська "Шостого козачого полку ЛНР" прорвали українські лінії оборони у Білогорівці (Луганська область). Проте вже 8 листопада російські військові блогери стали писати, що формування "ЛНР" до цих дій стосунку не мали, і успіху досягли виключно війська "ПВК Вагнера".

Раніше ISW вже повідомляв, що "вагнерівці" називають виключно своєю заслугою деяке просування російських військ під Бахмутом - і це робиться, "щоб довести свою репутацію улюбленої ударної сили Кремля". При цьому вони не були єдиними, хто діяв у цьому районі.

Додамо

Повідомили про підозру жителю Харківської області, який став найманцем “ПВК Вагнер” і воював за росію на тимчасово окупованих територіях.

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