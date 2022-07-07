путинский режим назначает на оккупированных территориях "чиновников" из бедных регионов рф - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Путинский режим назначает на должности в российские администрации на временно захваченных территориях Украины чиновников из бедных регионов российской федерации. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
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“На должности в российских оккупационных администрациях и других учреждениях назначаются чиновники, массово прибывающие из страны-агрессора. При этом набор таких чиновников осуществляется в наиболее экономически отсталых регионах российской федерации”, – сообщила Маляр.
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Она отметила, что назначенные лица заинтересованы в улучшении своего собственного материального положения путем участия в оккупации Украины.
Такие меры присущи российской имперской политике по установлению жесткого контроля на временно-захваченных территориях.
Дополнение
На оккупированной Херсонщине российская власть начала назначать своих людей на места чиновников. Среди "новых властей" бывшие представители правительства калининградской области и сотрудники ФСБ.