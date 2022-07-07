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путінський режим призначає на окупованих територіях “чиновників” з бідних регіонів рф – Міноборони

путінський режим призначає на окупованих територіях “чиновників” з бідних регіонів рф – Міноборони

Київ • УНН

 • 113953 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Путинській режим призначає на посади у російські адміністрації на тимчасово-захоплених територіях України чиновників з бідних регіонів російської федерації. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

Цитата

“На посади в російських окупаційних адміністраціях та інших установ призначаються чиновники, які масово прибувають з країни-агресора. При цьому, набір таких чиновників здійснюється у найбільш економічно відсталих регіонах російської федерації”, – повідомила Маляр.

Деталі

Вона зазначила, що призначені особи зацікавлені у покращенні свого власного матеріального становища шляхом участі в окупації України.

Такі заходи притаманні російській імперській політиці для встановлення жорсткого контролю на тимчасово-захоплених територіях.

Доповнення

В окупованій Херсонщині російська влада почала призначати своїх людей на місця чиновників. Серед "нової влади" колишні представники уряду калінінградської області та співробітники фсб.

Українські Національні Новини

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