Колишнього співробітника фсб призначено головою "уряду Херсонської області"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. В тимчасово окупованій Херсонщині російська влада почала призначати своїх людей на місця чиновників. Серед "нової влади" колишні представники уряду Калінінградської області та співробітники фсб. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Новим "головою" кабінету міністрів призначили колишнього першого віцепрем'єра уряду Калінінградської області - сергія єлісєєва. Обіймав посаду з 2016 року. До цього 8 років працював у фсб.
"Заступником глави уряду Херсонської області з внутрішньої політики" назначили володимира беспалова, який раніше обіймав посаду першого заступника міністра з муніципального розвитку та внутрішньої політики Калінінградської області.
Міністерством освіти та науки у самопроголошеному "уряді" керуватиме михайло родіков. родіков приїде з Московської області, де працював заступником голови Адміністрації міського округу Кашира.
Після анексії Криму з 2015 по 2018 роки родіков займався освітньою системою Севастополя, де "адаптував її під російські реалії".
Додамо
Російські військові взяли під контроль Херсонську область України однією з перших у березні. Кілька разів самопроголошена "влада" говорила, що готується до "референдуму" про приєднання області до росії.