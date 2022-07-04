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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Колишнього співробітника фсб призначено головою "уряду Херсонської області"

Колишнього співробітника фсб призначено головою "уряду Херсонської області"

Київ • УНН

 • 157045 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. В тимчасово окупованій Херсонщині російська влада почала призначати своїх людей на місця чиновників. Серед "нової влади" колишні представники уряду Калінінградської області та співробітники фсб. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Новим "головою" кабінету міністрів призначили колишнього першого віцепрем'єра уряду Калінінградської області - сергія єлісєєва. Обіймав посаду з 2016 року. До цього 8 років працював у фсб.

"Заступником глави уряду Херсонської області з внутрішньої політики" назначили володимира беспалова, який раніше обіймав посаду першого заступника міністра з муніципального розвитку та внутрішньої політики Калінінградської області.

Міністерством освіти та науки у самопроголошеному "уряді" керуватиме михайло родіков. родіков приїде з Московської області, де працював заступником голови Адміністрації міського округу Кашира.

Після анексії Криму з 2015 по 2018 роки родіков займався освітньою системою Севастополя, де "адаптував її під російські реалії".

Додамо

Російські військові взяли під контроль Херсонську область України однією з перших у березні. Кілька разів самопроголошена "влада" говорила, що готується до "референдуму" про приєднання області до росії.

Українські Національні Новини

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