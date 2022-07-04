Бывший сотрудник фсб назначен главой "правительства Херсонской области"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Во временно оккупированной Херсонской области российские власти начали назначать своих людей на места чиновников. Среди "новых властей" бывшие представители правительства Калининградской области и сотрудники фсб. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Новым "председателем" кабинета министров назначили бывшего первого вице-премьера правительства Калининградской области – сергея елисеева. Занимал должность с 2016 года. До этого 8 лет работал в фсб.
"Заместителем главы правительства Херсонской области по внутренней политике" назначили владимира беспалова, ранее занимавшего должность первого заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
Министерством образования и науки в самопровозглашенном "правительстве" будет руководить михаил родиков. родиков приедет из Московской области, где работал замглавы Администрации городского округа Кашира.
После аннексии Крыма с 2015 по 2018 год родиков занимался образовательной системой Севастополя, где "адаптировал ее под российские реалии".
Добавим
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область Украины одной из первых в марте. Несколько раз самопровозглашенные власти говорили, что готовятся к "референдуму" о присоединении области к россии.