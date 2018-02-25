Путинская труба может лечь на плечи немецких налогоплательщиков - Spiegel
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Планируемый проект российского газопровода "Северный Поток-2" приведет к увеличению расходов в Германии. Как видно из правительственных документов, на которые ссылается немецкое издание Spiegel, в ФРГ расходы на строительство "Потока" составят 2,7 миллиарда евро, передает УНН.
Часть стоимости проекта может лечь на плечи немецких потребителей, пишет издание, ссылаясь на правительственные документы. Хотя расходы сначала переходят на оптовиков, использующих новую линию, однако, скорее всего, они вернут свои деньги за счет конечных пользователей.
"Северный поток-2" российской государственной компании "Газпром" имеет годовую пропускную способность в 55 млрд кубических метров, однако, по словам строителей, лишь около пятой части газа, проходящего через трубопровод, вероятно, будет оставатся на немецком рынке, в конечном счету.
Начало строительства запланировано на 2018 год. К концу 2019 года, согласно планам, первый российский газ начнут доставлять через трубопровод в Германию.
Проект в ЕС считают противоречивым: страны Восточной Европы решительно отвергают маршрут, в то же время немецкое правительство поддерживает этот проект.
Федеральное сетевое агентство, которое осуществляет надзор за строительством новой инфраструктуры, не комментировало информацию.
Как сообщал УНН, правительство Дании сейчас рассматривает заявку от российского "Газпрома" на прокладку в территориальных водах страны газопровода "Северный поток-2".