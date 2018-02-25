Путінська труба може лягти на плечі німецьких платників податків - Spiegel

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Запланований проект російського газопроводу “Північний Потік-2” призведе до збільшення витрат у Німеччині. Як видно з урядових документів, на які посилається німецьке видання Spiegel, у ФРН витрати на будівництво “Потоку” складуть 2,7 мільярда євро, передає УНН.