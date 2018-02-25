Путінська труба може лягти на плечі німецьких платників податків - Spiegel

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Запланований проект російського газопроводу “Північний Потік-2” призведе до збільшення витрат у Німеччині. Як видно з урядових документів, на які посилається німецьке видання Spiegel, у ФРН витрати на будівництво “Потоку” складуть 2,7 мільярда євро, передає УНН.

Частина вартості проекту може лягти на плечі німецьких споживачів, пише видання, посилаючись на урядові документи. Хоча витрати спочатку переходять на оптовиків, які використовують нову лінію, однак, швидше за все, вони повернуть свої гроші за рахунок кінцевих користувачів.

"Північний потік-2" російської державної компанії "Газпром" має річну пропускну здатність у 55 мільярдів кубічних метрів, проте, за словами будівельників, лише близько п'ятої частини газу, що проходить через трубопровід, ймовірно, залишиться на німецькому ринку, в кінцевому рахунку.

Початок будівництва заплановано на 2018 рік. До кінця 2019 року, згідно з планами, перший російський газ почнуть доставляти через трубопровід до Німеччини.

Проект в ЄС вважають суперечливим: країни Східної Європи рішуче відкидають маршрут, в той же час німецький уряд підтримує цей проект.

Федеральне мережеве агентство, яке здійснює нагляд за будівництвом нової інфраструктури, не коментувало інформацію.

Як повідомляв УНН, уряд Данії наразі розглядає заявку від російського "Газпрому" на прокладання в територіальних водах країни газопроводу “Північний потік-2”.

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