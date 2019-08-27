Путина отказались штрафовать за езду без шлема в Крыму

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 43246 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 65952 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122894 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133325 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123663 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126734 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129198 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153026 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151030 просмотра

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Путина отказались штрафовать за езду без шлема в Крыму

Путина отказались штрафовать за езду без шлема в Крыму

Киев  •  УНН

 • 11465 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Российская автоинспекция не увидела нарушений в езде президента РФ Владимира Путина на мотоцикле без шлема, что произошло в оккупированном Крыму, и штрафовать за это не будет. Об этом сообщил российский юрист Максим Чихунов в Facebook, обнародовав ответ от российского ведомства, передает УНН.

Правила дорожного движения, как указано в ответе, не распространяются на протокольные мероприятия, "поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается)".

Максим Чихунов обратился к российским правоохранителям после того, как Владимир Путин 10 августа во время байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" в Севастополе в оккупированном Крыму проехал на мотоцикле "Урал" без шлема.

Напомним, МИД Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа президентом РФ Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь.

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