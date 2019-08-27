Путіна відмовилися штрафувати за їзду без шолома у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російська автоінспекція не побачила порушень у їзді президента РФ Володимира Путіна на мотоциклі без шолома, що сталося в окупованому Криму, і штрафувати за це не буде. Про це повідомив російський юрист Максим Чіхунов у Facebook, оприлюднивши відповідь від російського відомства, передає УНН.
Правила дорожнього руху, як зазначено у відповіді, не поширюються на протокольні заходи, "оскільки дорожній рух на ділянках доріг повністю знімається (забороняється)".
Максим Чіхунов звернувся до російських правоохоронців після того, як Володимир Путін 10 серпня під час байк-шоу мотоклубу "Нічні вовки" в Севастополі в окупованому Криму проїхав на мотоциклі "Урал" без шолома.
Нагадаємо, МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною відвіданням 10 серпня президентом РФ Володимиром Путіним тимчасово окупованих територій України - Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.