МЗС висловило рішучий протест через візит Путіна до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест через чергове неузгоджене з українською стороною відвідання окупованого Криму президентом Росії Володимиром Путіним. Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною відвіданням 10 серпня 2019 року президентом Російської Федерації В.Путіним тимчасово окупованих територій України - Автономної Республіки Крим і міста Севастополь", - йдеться в повідомленні.
У МЗС заявили, що ця поїздка, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною відвідання російськими посадовцями тимчасово окупованого регіону України, "є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави".
"Спроби російської сторони та мас-медіа інтерпретувати такі "візити" як "звичайні" внутрішньодержавні поїздки російських посадовців є нікчемними. Крим і Севастополь є невід'ємною частиною суверенної території України. Жодні вояжі російських посадовців не спроможні змінити визначений Конституцією і законами України статус цих територій, а лише черговий раз демонструють нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, а також зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація", - зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою України прибув до окупованого Севастополя у Криму, щоб узяти участь у черговому шоу російського мотоклубу "Нічні вовки".