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Путін знову прибув до Севастополя до “Нічних вовків”

Путін знову прибув до Севастополя до “Нічних вовків”

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою України прибув до окупованого Севастополя у Криму, щоб узяти участь у черговому шоу на українському півострові російського мотоклубу “Нічні вовки”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За повідомленнями російських агентств, він приїхав на шоу на мотоциклі з коляскою і привітав російських байкерів із тим, що вони влаштовують цю акцію в Криму вже протягом 10 років.

А лідер клубу Олександр Залдостанов, відомий на прізвисько “Хірург”, подякував Путінові за підтримку, яку той надає клубові, і заявив: “Майте на увазі, що всі ми — це ваше воїнство”.

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Під час захоплення Криму російськими військами навесні 2014 року російські байкери “Нічних вовків” на чолі з Залдостановим брали активну участь у блокуванні українських військових частин і в організації мітингів на підтримку російської окупації. Залдостанов також є особистим приятелем Путіна, той багато разів брав участь у заходах клубу, зокрема і в Криму ще до окупації півострова, і надає клубові державну підтримку, зокрема фінансову.

Через активне сприяння цій окупації Залдостанов-“Хірург” перебуває в санкційних списках, зокрема США і Канади; членам клубу “Нічні вовки” також нерідко відмовляють у в’їзді до країн ЄС та інших держав для проведення там пропагандистських проросійських акцій.

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Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України у 2015 році викрили протиправний механізм, через який російський байкер на прізвисько “Хірург” спільно з менеджментом двох фінансових компаній “Forex Trend” і ТОВ “Форекс тренд” привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з т.зв. “ДНР” та “ЛНР”.

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