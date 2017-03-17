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"Нічні вовки" відкриють відділення в "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Відділення мотоклубу "Нічні вовки" буде відкрито в "ДНР". Про це повідомив лідер клубу Олександр Залдостанов на прізвисько “Хірург”, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

"Наша організація "Нічні вовки" вже існує в Луганську, так зараз буде існувати в Донецькій республіці. Треба все зробити, щоб допомогти інтеграційним процесам", — сказав О.Залдостанов на установчому засіданні інтеграційного комітету "Росія — Донбас", який проходить у Лівадійському палаці в Ялті.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України у 2015 році викрили протиправний механізм, через який російський байкер на прізвисько “Хірург” спільно з менеджментом двох фінансових компаній “Forex Trend” і ТОВ “Форекс тренд” привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з т.зв. “ДНР” та “ЛНР”.

Українські Національні Новини

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