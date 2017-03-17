"Нічні вовки" відкриють відділення в "ДНР"

"Наша організація "Нічні вовки" вже існує в Луганську, так зараз буде існувати в Донецькій республіці. Треба все зробити, щоб допомогти інтеграційним процесам", — сказав О.Залдостанов на установчому засіданні інтеграційного комітету "Росія — Донбас", який проходить у Лівадійському палаці в Ялті.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України у 2015 році викрили протиправний механізм, через який російський байкер на прізвисько “Хірург” спільно з менеджментом двох фінансових компаній “Forex Trend” і ТОВ “Форекс тренд” привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування терористів з т.зв. “ДНР” та “ЛНР”.