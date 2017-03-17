"Ночные волки" откроют отделение в "ДНР"

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21321 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 70379 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112443 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127763 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136322 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128360 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119959 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106771 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107704 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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"Ночные волки" откроют отделение в "ДНР"

"Ночные волки" откроют отделение в "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 12329 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Отделение мотоклуба "Ночные волки" будет открыто в "ДНР". Об этом сообщил лидер клуба Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Наша организация "Ночные волки" уже существует в Луганске, теперь будет существовать в Донецкой республике. Надо все сделать, чтобы помочь интеграционным процессам", - сказал А.Залдостанов на учредительном заседании интеграционного комитета "Россия - Донбасс", который проходит в Ливадийском дворце в Ялте.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в 2015 году разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Украинские Национальные Новости

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