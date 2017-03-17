"Ночные волки" откроют отделение в "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Отделение мотоклуба "Ночные волки" будет открыто в "ДНР". Об этом сообщил лидер клуба Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Наша организация "Ночные волки" уже существует в Луганске, теперь будет существовать в Донецкой республике. Надо все сделать, чтобы помочь интеграционным процессам", - сказал А.Залдостанов на учредительном заседании интеграционного комитета "Россия - Донбасс", который проходит в Ливадийском дворце в Ялте.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в 2015 году разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер по прозвищу "Хирург" совместно с менеджментом двух финансовых компаний "Forex Trend" и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов т.н. "ДНР" и "ЛНР".