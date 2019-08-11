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6 марта, 19:19 • 131316 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141215 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128407 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129216 просмотра

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Путин вновь прибыл в Севастополь к "Ночным волкам"

Путин вновь прибыл в Севастополь к "Ночным волкам"

Киев  •  УНН

 • 10858 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент России Владимир Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины прибыл в оккупированный Севастополь в Крыму, чтобы принять участие в очередном шоу на украинском полуострове российского мотоклуба "Ночные волки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По сообщениям российских агентств, он приехал на шоу на мотоцикле с коляской и поздравил российских байкеров с тем, что они устраивают эту акцию в Крыму уже в течение 10 лет.

А лидер клуба Александр Залдостанов, известный по прозвищу “Хирург”, поблагодарил Путину за поддержку, которую тот оказывает клубу, и заявил: “Имейте в виду, что все мы — это ваше воинство”.

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Во время захвата Крыма русскими войсками весной 2014 российские байкеры “Ночных волков” во главе с Залдостановым принимали активное участие в блокировании украинских военных частей и в организации митингов в поддержку российской оккупации. Залдостанов также является личным другом Путина, то много раз участвовал в мероприятиях клуба, в том числе и в Крыму еще до оккупации полуострова и предоставляет клубу государственную поддержку, в том числе финансовую.

Из-за активного содействия этой оккупации Залдостанов- “Хирург” находится в санкционных списках, в частности США и Канады; членам клуба “Ночные волки” также нередко отказывают во въезде в страны ЕС и других государств для проведения там пропагандистских пророссийских акций.

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Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в 2015 году разоблачили противоправный механизм , по которому российский байкер по прозвищу “Хирург” совместно с менеджментом двух финансовых компаний “Forex Trend” и ООО “Форекс тренд” присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов с т.н. “ДНР” и “ЛНР”.

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