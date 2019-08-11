Путин вновь прибыл в Севастополь к "Ночным волкам"

По сообщениям российских агентств, он приехал на шоу на мотоцикле с коляской и поздравил российских байкеров с тем, что они устраивают эту акцию в Крыму уже в течение 10 лет.

А лидер клуба Александр Залдостанов, известный по прозвищу “Хирург”, поблагодарил Путину за поддержку, которую тот оказывает клубу, и заявил: “Имейте в виду, что все мы — это ваше воинство”.

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Во время захвата Крыма русскими войсками весной 2014 российские байкеры “Ночных волков” во главе с Залдостановым принимали активное участие в блокировании украинских военных частей и в организации митингов в поддержку российской оккупации. Залдостанов также является личным другом Путина, то много раз участвовал в мероприятиях клуба, в том числе и в Крыму еще до оккупации полуострова и предоставляет клубу государственную поддержку, в том числе финансовую.

Из-за активного содействия этой оккупации Залдостанов- “Хирург” находится в санкционных списках, в частности США и Канады; членам клуба “Ночные волки” также нередко отказывают во въезде в страны ЕС и других государств для проведения там пропагандистских пророссийских акций.

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Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в 2015 году разоблачили противоправный механизм , по которому российский байкер по прозвищу “Хирург” совместно с менеджментом двух финансовых компаний “Forex Trend” и ООО “Форекс тренд” присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов с т.н. “ДНР” и “ЛНР”.