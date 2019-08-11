МИД выразил решительный протест из-за визита Путина в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за очередного несогласованное с украинской стороной посещение оккупированного Крыма президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, передает УНН.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении.
В МИД заявили, что эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".
"Попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", - отметили в министерстве.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины прибыл в оккупированный Севастополя в Крыму, чтобы принять участие в очередном шоу российского мотоклуба "Ночные волки".