путин снова заговорил о возвращении к зерновой сделке: на что готов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. российский диктатор владимир путин снова заговорил о возвращении к зерновой сделке, условия российской стороны и даже первый шаг, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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“россия будет готова вернуться к зерновому соглашению, но вернуться лишь в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной. Первым шагом принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив бесплатную доставку грузов”, - сказал путин во время видеообращения к участникам Делового форума БРИКС.
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БРИКС — это межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика. Было создано в 2006 году во время экономического форума в петербурге.
Напомним
Ранее власти ЮАР официально сообщили, что путин не приедет на саммит лично, а примет в нем участие в онлайн-формате. Российскую делегацию будет возглавлять глава МИДа рф сергей лавров.