путін знову заговорив про повернення до зернової угоди: на що готовий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. російський диктатор володимир путін знову заговорив про повернення до зернової угоди, умови російської сторони та навіть перший крок, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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“росія буде готова повернутися до зернової угоди, але повернутися лише у разі реального виконання всіх зобов'язань перед російською стороною. Першим кроком прийнято рішення безоплатно направити шести африканським країнам по 25-50 тисяч тонн зерна, забезпечивши безкоштовну доставку вантажів”, - сказав путін під час відеозвернення до учасників Ділового форуму БРІКС.
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Додатково
БРІКС — це міждержавне об’єднання, до якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай та Південно-Африканська республіка. Було створено у 2006 році під час економічного форуму у петербурзі.
Нагадаємо
Раніше влада ПАР офіційно повідомила, що путін не приїде на саміт особисто, а візьме у ньому участь в онлайн-форматі. Російську делегацію буде очолювати голова мзс рф сергій лавров.