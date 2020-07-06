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Путин заявил о "мине замедленного действия" в конституции СССР - право республик на выход из состава Союза

Путин заявил о "мине замедленного действия" в конституции СССР - право республик на выход из состава Союза

Киев  •  УНН

 • 24443 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Конституции СССР была заложена “мина замедленного действия” — положение о праве союзных республик на выход из состава единого государства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью федеральному телеканалу “Россия 1”, пишет УНН.

Еще при образовании Советского Союза, сказал Путин, “был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства”. Сталин, отметил президент РФ, придерживался другой точки зрения, “говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии”.

Но, по словам Путина, “в конечном итоге была реализована ленинская идея”, которая “кочевала из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза”.

В результате республика могла выйти из состава СССР не “с чем пришла”, а “утащив” с собой “подарки от русского народа”. “Ведь ничего этого не было прописано”, — заявил Путин.

Для того, чтобы избежать подобных ошибок, считает Путин, и необходимо было внести поправки в действующую конституцию. “Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед”, — заявил президент РФ.

Поправки в Конституцию были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2020 года. К списку поправок чуть позже было добавлено обнуление президентских сроков, позволяющее Путину баллотироваться на очередной срок. 1 июля завершилось голосование по поправкам, в ходе которого, по данным ЦИК, за проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%. 3 июля Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию.

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