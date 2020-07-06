Путін заявив про "міну уповільненої дії" у конституції СРСР - право республік на вихід зі складу Союзу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Конституції СРСР була закладена “міна уповільненої дії” — положення про право союзних республік на вихід зі складу єдиної держави, заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв’ю федеральному телеканалу “Росія 1”, пише УНН.
Ще при утворенні Радянського Союзу, сказав Путін, “була закріплена ленінська теза про право союзних республік на вихід зі складу єдиної держави”. Сталін, зазначив президент РФ, дотримувався іншої точки зору, “говорив про необхідність автономізації національних об’єднань, на їх входження до складу РРФСР на правах автономії”.
Але, за словами Путіна, “в кінцевому підсумку була реалізована ленінська ідея”, яка “кочувала з Конституції до Конституції радянського періоду, але не було сказано іншого, не було прописано процедури виходу зі складу Союзу”.
В результаті республіка могла вийти зі складу СРСР не “з чим прийшла”, а “потягнувши” з собою “подарунки від російського народу”. “Адже нічого цього не було прописано”, — заявив Путін.
Для того, щоб уникнути подібних помилок, вважає Путін, і необхідно було внести поправки до чинної конституції. “Ці поправки будуть зміцнювати нашу державність і створюватимуть умови для поступального розвитку нашої країни на десятиліття вперед”, — заявив президент РФ.
Поправки до Конституції були запропоновані президентом РФ Володимиром Путіним на початку 2020 року. До списку поправок трохи пізніше було додано обнулення президентських термінів, що дозволяє Путіну балотуватися на черговий термін. 1 липня завершилося голосування щодо поправок, в ході якого, за даними ЦВК, за проголосували 77,92% виборців, проти — 21,27%. Явка на голосуванні склала 67,97%. 3 липня Путін підписав указ про внесення поправок до Конституції.