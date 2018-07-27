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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34366 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100393 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122539 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130177 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168259 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153033 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140835 просмотра

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Путин пригласил Трампа в Москву

Путин пригласил Трампа в Москву

Киев  •  УНН

 • 9398 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он уже пригласил своего коллегу, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, если там будут созданы соответствующие условия для работы", - отметил Путин.

Он отметил, что и у него самого, и у Трампа есть желание встретиться вновь. "Важно, чтобы были условия соответствующие, что они создавались, эти условия, в том числе и в наших странах", - добавил президент РФ.

Путин заметил, что у него будут контакты с американским лидером на площадках международных мероприятий, в частности, на саммите G20. "Есть еще планы возможных контактов на других международных форумах. Так что, несмотря на все сложности, в данном случае - на сложности во внутриполитической жизни Соединенных Штатов, жизнь продолжается и контакты наши продолжаются", - заявил он.

Путин отметил, что встречи с Трампом полезны не только для РФ и США, но и для всего мира. "Что касается наших встреч (с Трампом - ред.), то они полезны, я считаю", - подчеркнул он. Говоря о темах таких встреч, Путин отметил, что целый ряд из них "касается очень многих государств мира и всей Европы в том числе". В качестве примера он привел вопросы, которые обсуждались на его встрече с Трампом в Хельсинки, в том числе перспективы продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

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