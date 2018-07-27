Путин пригласил Трампа в Москву

"Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, если там будут созданы соответствующие условия для работы", - отметил Путин.

Он отметил, что и у него самого, и у Трампа есть желание встретиться вновь. "Важно, чтобы были условия соответствующие, что они создавались, эти условия, в том числе и в наших странах", - добавил президент РФ.

Путин заметил, что у него будут контакты с американским лидером на площадках международных мероприятий, в частности, на саммите G20. "Есть еще планы возможных контактов на других международных форумах. Так что, несмотря на все сложности, в данном случае - на сложности во внутриполитической жизни Соединенных Штатов, жизнь продолжается и контакты наши продолжаются", - заявил он.

Путин отметил, что встречи с Трампом полезны не только для РФ и США, но и для всего мира. "Что касается наших встреч (с Трампом - ред.), то они полезны, я считаю", - подчеркнул он. Говоря о темах таких встреч, Путин отметил, что целый ряд из них "касается очень многих государств мира и всей Европы в том числе". В качестве примера он привел вопросы, которые обсуждались на его встрече с Трампом в Хельсинки, в том числе перспективы продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.