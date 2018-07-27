Путін запросив Трампа до Москви

"Ми готові запросити президента Трампа в Москву, він має, до речі кажучи, таке запрошення, я йому про це говорив. Я готовий і до Вашингтона приїхати, якщо там будуть створені відповідні умови для роботи", - зазначив Путін.

Він зауважив, що і у нього самого, і у Трампа є бажання зустрітися знову. "Важливо, щоб були умови відповідні, що вони створювалися, ці умови, в тому числі і в наших країнах", - додав президент РФ.

Путін зауважив, що у нього будуть контакти з американським лідером на майданчиках міжнародних заходів, зокрема, на саміті G20. "Є ще плани можливих контактів на інших міжнародних форумах. Так що, незважаючи на всі складності, у цьому випадку - на складності у внутрішньополітичному житті Сполучених Штатів, життя триває і контакти наші тривають", - заявив він.

Путін зазначив, що зустрічі з Трампом корисні не лише для РФ і США, але і для всього світу. "Що стосується наших зустрічей (з Трампом - ред.), то вони корисні, я вважаю", - підкреслив він. Говорячи про теми таких зустрічей, Путін зазначив, що низка з них "стосується дуже багатьох держав світу і всієї Європи в тому числі". Як приклад він навів питання, які обговорювалися на його зустрічі з Трампом в Гельсінкі, в тому числі перспективи продовження договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.