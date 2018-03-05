Путин предложил ФСБ РФ применить наступательную тактику против терроризма

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56679 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67330 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70295 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105232 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98938 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104249 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111246 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117052 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122715 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Путин предложил ФСБ РФ применить наступательную тактику против терроризма

Путин предложил ФСБ РФ применить наступательную тактику против терроризма

Киев  •  УНН

 • 12762 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. С терроризмом нужно бороться с помощью наступательной тактики. К этому призвал президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ, передает РИА "Новости", сообщает УНН.

"Нужно продолжить действовать так же активно, использовать наступательную тактику и стратегию борьбы с террором, совершенствовать координирующую роль НАК (Национальный антитеррористический комитет РФ - ред.)", - сказал Путин.

Глава РФ также отметил, что с 2012 года в России был зафиксирован спад преступлений террористической направленности.

Напомним, в конце 2017 года в России вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов до пожизненного заключения. Кроме того, в прошлом году в России была обнародована статистка в соответствии с которой в течение 2016 года количество уголовных дел, которые расследуются как теракт выросла с 8 до 25.

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