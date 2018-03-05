Путин предложил ФСБ РФ применить наступательную тактику против терроризма

"Нужно продолжить действовать так же активно, использовать наступательную тактику и стратегию борьбы с террором, совершенствовать координирующую роль НАК (Национальный антитеррористический комитет РФ - ред.)", - сказал Путин.

Глава РФ также отметил, что с 2012 года в России был зафиксирован спад преступлений террористической направленности.

Напомним, в конце 2017 года в России вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов до пожизненного заключения. Кроме того, в прошлом году в России была обнародована статистка в соответствии с которой в течение 2016 года количество уголовных дел, которые расследуются как теракт выросла с 8 до 25.