Путин предложил ФСБ РФ применить наступательную тактику против терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. С терроризмом нужно бороться с помощью наступательной тактики. К этому призвал президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ, передает РИА "Новости", сообщает УНН.
"Нужно продолжить действовать так же активно, использовать наступательную тактику и стратегию борьбы с террором, совершенствовать координирующую роль НАК (Национальный антитеррористический комитет РФ - ред.)", - сказал Путин.
Глава РФ также отметил, что с 2012 года в России был зафиксирован спад преступлений террористической направленности.
Напомним, в конце 2017 года в России вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов до пожизненного заключения. Кроме того, в прошлом году в России была обнародована статистка в соответствии с которой в течение 2016 года количество уголовных дел, которые расследуются как теракт выросла с 8 до 25.