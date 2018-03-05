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Путін запропонував ФСБ РФ застосувати наступальну тактику проти тероризму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. З тероризмом слід боротися за допомогою наступальної тактики. До цього закликав президент Росії Володимир Путін в ході виступу на колегії ФСБ, передає РІА "Новини", повідомляє УНН.

"Потрібно продовжити діяти так само активно, використовувати наступальну тактику і стратегію боротьби з терором, удосконалювати координуючу роль НАК (Національний антитерористичний комітет РФ - ред.)", - сказав Путін.

Глава РФ також зазначив, що з 2012 року в Росії було зафіксовано спад злочинів терористичної спрямованості.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року в росії набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за вербування в ряди терористів до довічного ув’язнення. Крім того, минулого року в Росії була оприлюднена статистка відповідно до якої протягом 2016 року кількість кримінальних справ, які розслідуються як теракт зросла з 8 до 25.

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