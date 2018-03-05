Путін запропонував ФСБ РФ застосувати наступальну тактику проти тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. З тероризмом слід боротися за допомогою наступальної тактики. До цього закликав президент Росії Володимир Путін в ході виступу на колегії ФСБ, передає РІА "Новини", повідомляє УНН.
"Потрібно продовжити діяти так само активно, використовувати наступальну тактику і стратегію боротьби з терором, удосконалювати координуючу роль НАК (Національний антитерористичний комітет РФ - ред.)", - сказав Путін.
Глава РФ також зазначив, що з 2012 року в Росії було зафіксовано спад злочинів терористичної спрямованості.
Нагадаємо, наприкінці 2017 року в росії набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за вербування в ряди терористів до довічного ув’язнення. Крім того, минулого року в Росії була оприлюднена статистка відповідно до якої протягом 2016 року кількість кримінальних справ, які розслідуються як теракт зросла з 8 до 25.