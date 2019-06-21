Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент России Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом говорится в указе, опубликованном пресс-службой Кремля, передает УНН.
"... с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в указе.
Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендуется на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристского продукта, который предусматривает перевозку (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
Путин поручил правительству оказать россиянам, которые находятся в Грузии, помощь по возвращению в РФ с учетом приостановления авиасообщения.
Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию.
Этот указ вступает в силу со дня его подписания.
Как сообщал УНН, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.
Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблеи православия.
Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд межпарламентской ассамблеи в знак протеста.