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Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией

Киев • УНН

 • 16396 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент России Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом говорится в указе, опубликованном пресс-службой Кремля, передает УНН.

Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией

"... с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в указе.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендуется на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристского продукта, который предусматривает перевозку (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

Путин поручил правительству оказать россиянам, которые находятся в Грузии, помощь по возвращению в РФ с учетом приостановления авиасообщения.

Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию.

Этот указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщал УНН, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.

Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблеи православия.

Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд межпарламентской ассамблеи в знак протеста.

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