путин потерял уже 100 полковников и подполковников в Украине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. российский президент владимир путин потерял по меньшей мере 100 полковников и подполковников в войне в Украине, что свидетельствует о масштабах и серьезности потерь, нанесенных его войскам, сообщает Evening Standard, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что 36-летний подполковник из 90-й танковой дивизии вс рф является сотым известным полковником или подполковником российских войск, погибшим во время пяти с половиной месяцев войны. Также указано, что россия потеряла в войне по меньшей мере дюжину генералов.
Потери высокопоставленных офицеров, вероятно, будут выше, поскольку россия стремится скрыть свои потери, отмечает издание.
Большинство известных потерь поступает из неофициальных источников, таких как сообщения в местных СМИ или социальных сетях.
Дополнение
8 августа Пентагон заявил, что с начала вторжения в Украину в феврале россия потеряла от 70 000 до 80 000 человек.