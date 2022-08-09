путин потерял уже 100 полковников и подполковников в Украине - СМИ

Детали

Издание отмечает, что 36-летний подполковник из 90-й танковой дивизии вс рф является сотым известным полковником или подполковником российских войск, погибшим во время пяти с половиной месяцев войны. Также указано, что россия потеряла в войне по меньшей мере дюжину генералов.

Потери высокопоставленных офицеров, вероятно, будут выше, поскольку россия стремится скрыть свои потери, отмечает издание.

Большинство известных потерь поступает из неофициальных источников, таких как сообщения в местных СМИ или социальных сетях.

Дополнение

8 августа Пентагон заявил, что с начала вторжения в Украину в феврале россия потеряла от 70 000 до 80 000 человек.