путін втратив уже 100 полковників і підполковників в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. російський президент володимир путін втратив щонайменше 100 полковників і підполковників у війні в Україні, що свідчить про масштаби і серйозність втрат, завданих його військам, повідомляє Evening Standard, пише УНН.
Деталі
Видання зазначає, що 36-річний підполковник з 90-ї танкової дивізії зс рф є сотим відомим полковником чи підполковником російських військ, загиблим під час п'яти з половиною місяців війни. Також вказано, що росія втратила у війні щонайменше дюжину генералів.
Втрати високопоставлених офіцерів, ймовірно, будуть вищими, оскільки росія прагне приховати свої втрати, відзначає видання.
Переважна більшість відомих втрат надходить із неофіційних джерел, таких як повідомлення у місцевих ЗМІ чи соціальних мережах.
Доповнення
8 серпня Пентагон заявив, що з початку вторгнення в Україну в лютому росія втратила від 70 000 до 80 000 осіб.