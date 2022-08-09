путін втратив уже 100 полковників і підполковників в Україні - ЗМІ

Деталі

Видання зазначає, що 36-річний підполковник з 90-ї танкової дивізії зс рф є сотим відомим полковником чи підполковником російських військ, загиблим під час п'яти з половиною місяців війни. Також вказано, що росія втратила у війні щонайменше дюжину генералів.

Втрати високопоставлених офіцерів, ймовірно, будуть вищими, оскільки росія прагне приховати свої втрати, відзначає видання.

Переважна більшість відомих втрат надходить із неофіційних джерел, таких як повідомлення у місцевих ЗМІ чи соціальних мережах.

Доповнення

8 серпня Пентагон заявив, що з початку вторгнення в Україну в лютому росія втратила від 70 000 до 80 000 осіб.