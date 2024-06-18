российский диктатор владимир путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

"владимир путин прибыл в КНДР с госвизитом. Впервые за 24 года. В аэропорту его встретил Ким Чен Ын", - говорится в сообщении.

Напомним

Вчера сообщалось, что глава кремля владимир путин во вторник посетит Северную Корею для переговоров с лидером Ким Чен Ыном. Российские СМИ намекали о возможном подписании соглашения о "стратегическом партнерстве".