путін вперше за 24 роки прибув до КНДР. Його зустрів Кім Чен Ин - росЗМІ
Київ • УНН
путін прибув до КНДР із держвізитом. Вперше за 24 роки. В аеропорту його зустрів Кім Чен Ин.
російський диктатор володимир путін вперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
"володимир путін прибув до КНДР із держвізитом. Вперше за 24 роки. В аеропорту його зустрів Кім Чен Ин", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вчора повідомлялося, що очільник кремля володимир путін у вівторок відвідає Північну Корею для переговорів із лідером Кім Чен Ином. Російські ЗМІ натякали про можливе підписання угоди про "стратегічне партнерство".