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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин: войска рф не планировали штурмовать Киев в начале войны

путин: войска рф не планировали штурмовать Киев в начале войны

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 12:11  •  8651 просмотра

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Путин утверждает, что российские войска подошли к Киеву в феврале-марте 2022 года, чтобы требовать мира от Украины, а не штурмовать город, и что не было политического решения о нападении на столицу.

президент России Владимир Путин заявил, что российские войска рф не намеревались штурмовать Киев в феврале-марте 2022 года. По его словам, таким образом россия требовала мира от Украины, передает УНН.

Детали

В то время, в феврале-марте 2022 года наши войска подошли к Киеву, и по этому поводу и в Украине, и на Западе до сих пор много спекуляций. Наши соединения действительно стояли возле Киева. У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил и ни домысливал, не было

- сказал Путин.

Он заявил, что таким образом россия требовала мира от Украины.

Напомним

кремлевский диктатор владимир путин заявил, что россия готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но Киеву для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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