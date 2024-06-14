путин: войска рф не планировали штурмовать Киев в начале войны

президент России Владимир Путин заявил, что российские войска рф не намеревались штурмовать Киев в феврале-марте 2022 года. По его словам, таким образом россия требовала мира от Украины, передает УНН.

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В то время, в феврале-марте 2022 года наши войска подошли к Киеву, и по этому поводу и в Украине, и на Западе до сих пор много спекуляций. Наши соединения действительно стояли возле Киева. У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил и ни домысливал, не было - сказал Путин.

Он заявил, что таким образом россия требовала мира от Украины.

Напомним

кремлевский диктатор владимир путин заявил, что россия готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но Киеву для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе.