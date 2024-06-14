путін: війська рф не планували штурмувати Київ на початку війни
Київ • УНН
путін стверджує, що російські війська підійшли до Києва в лютому-березні 2022 року, щоб вимагати миру від України, а не штурмувати місто, і що не було політичного рішення про напад на столицю.
президент росії володимир путін заявив, що російські війська рф не мали наміру штурмувати Київ у лютому-березні 2022 року. За його словами, таким чином росія вимагала миру від України, передає УНН.
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У той час, у лютому-березні 2022 року наші війська підійшли до Києва, і з цього приводу і в Україні, і на Заході досі багато спекуляцій. Наші з'єднання справді стояли біля Києва. У військових відомств, у силового блоку були різні пропозиції щодо варіантів наших можливих подальших дій. Але жодного політичного рішення про штурм тримільйонного міста, хто б чогось не говорив і не домислював, не було
Він заявив, що таким чином росія вимагала миру від України.
Нагадаємо
кремлівський диктатор володимир путін заявив, що росія готова розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, але Києву для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус.