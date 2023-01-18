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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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путин внес в госдуму рф проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Киев • УНН

 • 412063 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент россии владимир путин внёс в госдуму рф законопроект о прекращении действия в отношении страны международных договоров Совета Европы (СЕ). Документ размещён в базе палаты парламента рф, передает УНН.

путин внес в госдуму рф проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Детали

Отмечается, что документ зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты вячеславу володину.

Напомним

30 декабря правительство российской федерации представило диктатору владимиру путину для внесения в госдуму предложение прекратить действие в отношении россии договоров Совета Европы

25 февраля 2022 года Совет Европы остановил членство россии в данной организации за незаконное полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов - 99 проголосовали "за", один воздержался.

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