путин внес в госдуму рф проект о прекращении действия договоров Совета Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент россии владимир путин внёс в госдуму рф законопроект о прекращении действия в отношении страны международных договоров Совета Европы (СЕ). Документ размещён в базе палаты парламента рф, передает УНН.
Детали
Отмечается, что документ зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты вячеславу володину.
Напомним
30 декабря правительство российской федерации представило диктатору владимиру путину для внесения в госдуму предложение прекратить действие в отношении россии договоров Совета Европы
25 февраля 2022 года Совет Европы остановил членство россии в данной организации за незаконное полномасштабное вторжение в Украину.
Кроме того, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов - 99 проголосовали "за", один воздержался.