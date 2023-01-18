путин внес в госдуму рф проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Детали

Отмечается, что документ зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты вячеславу володину.

Напомним

30 декабря правительство российской федерации представило диктатору владимиру путину для внесения в госдуму предложение прекратить действие в отношении россии договоров Совета Европы

25 февраля 2022 года Совет Европы остановил членство россии в данной организации за незаконное полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов - 99 проголосовали "за", один воздержался.