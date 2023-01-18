путін вніс до держдуми рф проект про припинення дії договорів Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент рф володимир путін вніс до держдуми рф законопроєкт про припинення дії щодо країни міжнародних договорів Ради Європи (РЄ). Документ розміщений у базі палати парламенту рф, передає УНН.
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Зазначається, що документ зареєстровано і направлено голові нижньої палати в'ячеславу володіну.
Нагадаємо
30 грудня уряд російської федерації представив диктатору володимиру путіну для внесення в держдуму пропозиції припинити дію щодо росії договорів Ради Європи.
25 лютого 2022 року Рада Європи зупинила членство росії в цій організації за незаконне повномасштабне вторгнення в Україну.
Окрім того, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Зі 100 делегатів - 99 проголосували "за", один утримався.