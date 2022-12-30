рф выходит из договоров Совета Европы - росСМИ

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«В соответствии с пунктом 4 статьи 36 федерального закона о «международных договорах российской федерации» правительство российской федерации постановляет: одобрить и предоставить президенту российской федерации для внесения в государственную думу федерального собрания рф предложение о прекращении действия в отношении российской федерации международных договоров Совета Европы», - говорится в обнародованном документе.

Напомним

25 февраля 2022 года Совет Европы остановил членство россии в данной организации за незаконное полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов – 99 проголосовали "за", один воздержался.