росія виходить із договорів Ради Європи - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Уряд російської федерації представив диктатору володимиру путіну для внесення до держдуми пропозицію припинити дію щодо росії договорів Ради Європи. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
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«Відповідно до пункту 4 статті 36 федерального закону про «міжнародні договори російської федерації» уряд російської федерації постановляє: схвалити і надати президенту російської федерації для внесення до державної думи федеральних зборів росії пропозицію про припинення дії в щодо російської федерації міжнародних договорів Ради Європи», - йдеться в оприлюдненому документі.
Нагадаємо
25 лютого 2022 року Рада Європи зупинила членство росії в цій організації за незаконне повномасштабне вторгнення в Україну.
Крім того, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Зі 100 делегатів – 99 проголосували "за", один утримався.