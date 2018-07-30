Путин будет использовать тему заложников в украинской избирательной кампании - Геращенко

"Тема "важная и актуальная" для общества, и Кремль будет ее разыгрывать по полной. Ужасно, когда судьбы людей становятся циничным инструментом для влияния на украинский политический ландшафт", - заявила Геращенко.



Таким образом, считает Геращенко, Кремль попытается протолкнуть лояльного к себе кандидата.



"Все это наводит на мысль, что Кремль будет ждать старта украинской избирательной кампании и затем попытается играть не только на теме заложников, но и более широко - Донбасса, войны и мира, подталкивая к "прямых переговоров" с ОРДЛО и демонстрируя приверженность определенных кандидатов и партий, готовых разговаривать на условиях Кремля, а не с позиции Украины (что делает нынешняя власть и так раздражает Кремль)", - добавила она.



Напомним, правительство работает над созданием координационного совета при Президенте по вопросам украинских заложников.



