Путін використовуватиме тему заручників в українській виборчій кампанії – Геращенко

"Тема "важная и актуальная" для суспільства, й Кремль буде її розігрувати по повній. Жахливо, коли долі людей стають цинічним інструментом для впливу на український політичний ландшафт", - заявила Геращенко.



Таким чином, вважає Геращенко, Кремль спробує проштовхнути лояльного до себе кандидата.



"Все це наводить на думку, що Кремль чекатиме старту української виборчої кампанії та потім спробує грати не лише на темі заручників, але й більш широко - Донбасу, війни та миру, підштовхуючи до "прямих переговорів" з ОРДЛО і демонструючи прихильність до певних кандидатів і партій, готових розмовляти на умовах Кремля, а не з позиції України (що робить нинішня влада й що так дратує Кремль)", - додала вона.



Нагадаємо, уряд працює над створенням координаційної ради при Президентові з питань українських заручників.



